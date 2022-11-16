Брюссель, , 15:30 — REGNUM Согласно предварительным данным, на территории Польши упала ракета систем противовоздушной обороны (ПВО) Киева, однако Североатлантический альянс (НАТО) не винит в этом киевский режим. Об этом 16 ноября заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

«Наш предварительный анализ говорит, что взрыв произошёл из-за работы ПВО [киевского режима], которая защищала … территорию [б. УССР]. Но давайте быть честными: это не вина [Киева]», — сказал он.

Также Столтенберг указал, что страны НАТО будут сохранять спокойствие и поддерживать контакты по поводу инцидента в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала извиниться перед Россией за необоснованное обвинение её в падении ракеты на востоке Польше.