Брюссель, , 15:35 — REGNUM НАТО при необходимости готово усилить защиту восточных границ. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 16 ноября в Брюсселе.

Комментируя инцидент с падением ракеты в Польше, он пояснил, что страны альянса готовы в любой момент перебросить на восток, в том числе на польскую территорию, дополнительные силы противовоздушной защиты. Это могут быть, например, системы воздушного и морского базирования.

«Мы постоянно оцениваем, нужны ли дополнительные меры усиления на восточном направлении», — сообщил Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.

Опасный инцидент в Польше, связанный с продолжающимся конфликтом на территории б. УССР, не изменил «фундаментальной оценки угрозы союзникам по НАТО», добавил он.

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