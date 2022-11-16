Кишинёв, , 15:32 — REGNUM Сторонники оппозиционной партии «Шор» 16 ноября вышли на акцию протеста возле здания Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, требуя отставки главы этого ведомства Вероники Драгалин. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что акцию назвали «Антикоррупционная прокуратура глуха, слепа и нема». Протестующие принесли баннер, где три обезьяны, которым вместо морды поставили лицо Драгалин, закрывают глаза, рот и уши руками.

«Манифестанты хотели таким образом сказать, что глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин никак не отреагировала на скандал, связанный с её избранием на пост главы этой специализированной прокуратуры», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что мэр Огереева Павел Вережану обвинил Драгалин в лояльности к властям. Он отметил, что при ней уголовные дела заводились только в отношении оппозиционных политиков.

«Мы видели, как политически обыгрывалась и как продвигалась кандидатура госпожи Драгалин через Telegram. В европейских странах за такие действия последовали бы отставки», — заявил председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Напомним, Драгалин возглавила Антикоррупционную прокуратуру 1 августа. В ноябре неизвестные слили переписку данных с телеграм-аккаунта министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко. В ней он якобы давал распоряжения, как сделать так, чтобы для исполнения требований МВФ именно Драгалин стала главой ведомства.

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