Париж, , 15:28 — REGNUM Депутаты во Франции выступили в среду, 16 ноября, в комитете против запрета корриды, впервые отклонив спорный законопроект политика Аймерика Карона, сообщает Le Figaro.

Коррида Pixabay.com

Члены правовой комиссии поддержали поправки политических партий «Национальное объединение» и «Республиканцы» об исключении единственной статьи из текста. Это голосование не мешает его рассмотрению 24 ноября 2022 года.

Поскольку сезон корриды на юге Франции в самом разгаре, депутат от левых сил Аймерика Карона внёс в Национальное Собрание законопроект, чтобы нанести последний удар этому зрелищу, которое он считает «аморальным».

«То, что коррида является аморальным зрелищем, зрелищем, которому больше нет места в XXI веке, я думаю, это точка зрения, которую разделяет большинство французов», — заявил французский депутат Аймерика Карона.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен отреагировала на произошедший в Польше взрыв.

Читайте также: Марин Ле Пен отреагировала на слова Зеленского о взрыве в Польше