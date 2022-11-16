Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Коммерческие перевозчики Санкт-Петербурга завершили обновление своего автобусного парка в рамках транспортной реформы, которая началась в апреле 2022 года. Об этом сообщили 16 ноября в городском комитете по транспорту.

Новые автобусы в Петербурге gov. spb.ru

Ранее ИА REGNUM информировало, что с апреля по октябрь в Петербурге в три этапа был осуществлен переход на новую модель транспортного обслуживания, в рамках которой с городских улиц полностью ушли коммерческие маршрутные такси. Теперь на городских автобусных линиях работают новые экологичные автобусы, вместимость которых, в зависимости от класса, составляет от 19 до 100 пассажиров. Во всех автобусах, независимо от перевозчика, принимаются все виды проездных билетов, включая льготные.

Всего в Петербурге транспортное обслуживание на автобусных маршрутах обеспечивают четыре «коммерческих» перевозчика: ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», АО «Третий парк», ООО «Домтрансавто», ООО «Такси» и ГУП «Пассажиравтотранс». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГКУ «Организатор перевозок», для реализации новой модели транспортного обслуживания частные перевозчики приобрели 2801 автобус. Из них 1773 автобусов большого класса, 1021 автобус среднего класса и семь автобусов малого класса.

«Из них 2794 автобусов на газомоторном топливе, семь автобусов малого класса — на дизельном топливе. Марки автобусов — «ЛиАЗ» (Московская область), «НефАЗ» (входит в группу КамАЗ, Татария), Volgabus (Волгоградская область), «МАЗ» (Белоруссия). Автобусы малого класса — «ГАЗ» (Нижний Новгород)», — уточнил собеседник агентства.

Так, ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», которое обслуживает 167 маршрутов в южных и восточных районах города, а также в южных пригородах, закупило в рамках транспортной реформы 1289 автобусов. Перевозчик ООО «Домтрансавто» направил на 56 своих петербургских маршрутов в Кировском, Красносельском, Московском и Фрунзенском районах 535 новых автобусов. ООО «Такси» обслуживает 11 маршрутов в Выборгском, Петроградском, Приморском, но больше всего в Василеостровском районе. Компанией было закуплено 72 автобуса.

АО «Третий парк» обслуживает 113 маршрутов в Выборгском, Калининском, Приморском, Курортном районах и в Кронштадте и, как уточнили в компании корреспонденту ИА REGNUM, для этого приобрело 905 «газовых» автобусов — 869 автобусов на СПГ, 85 автобусов на КПГ.

«Дополнительно в начале 2022 года предприятием была закрыта сделка по приобретению компании «ПТК» с ее подвижным составом, который обслуживает междугородние и международные маршруты. В июне на полях ПМЭФ между администрацией Санкт-Петербурга, АБ «Россия» и АО «Третий Парк» был подписан инвестиционный проект на сумму 8 млрд рублей, в рамках которого будет создан первый в Петербурге автобусный парк на сжиженном природном газе», — рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что сейчас ведется работа по реконструкции и расширению имеющейся у АО «Третий парк» площадки в поселке Горская. После завершения строительства этот филиал станет самым крупным автобусным парком в России с собственной газозаправочной инфраструктурой на СПГ.

«Площадка рассчитана на 400 автобусов. Остальные площадки парка также модернизированы и оснащены для эксплуатации автобусов на газе», — отметил собеседник агентства.

Отметим, что контролируемый городом ГУП «Пассажиравтотранс» обновил свой подвижной состав не в рамках транспортной реформы, а согласно своей программе.

«Для обновления на своей маршрутной сети мы приобрели 429 автобусов. Это автобусы различного класса на газомоторном и дизельном топливе. На это было потрачено более семи миллиардов рублей, которые включают бюджетные средства и средства предприятия», — пояснили в пресс-службе ГУП корреспонденту ИА REGNUM.

Таким образом на всех городских и пригородных автобусных линиях в настоящее время работают низкопольные автобусы, оборудованные электронными указателями маршрута, системами аудиоинформирования и видеонаблюдения, медиакомплексами или информационными табло «бегущая строка», стационарными валидаторами для оплаты проезда. Кроме того, каждый автобус отображается в сервисах информирования.

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