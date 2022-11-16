Кострома, , 17:18 — REGNUM В Костромской области бесплатную землю для строительства индивидуального жилья хотят начать выдавать одиноким отцам и матерям, воспитывающим троих и более детей. Проект закона об этом направлен в думу региона. Его автором выступает администрация области.

Земельный участок Prokuror-kaluga.ru

Ранее на наделы могли претендовать только полные многодетные семьи и другие категории населения — в том числе ветераны боевых действий, сотрудники и пенсионеры МВД, инвалиды.

Закон о предоставлении бесплатной земли под ИЖС в области приняли в 2011 году. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношений, с этого момента власти выдали людям 1804 надела. В том числе 1235 участков получили многодетные семьи. Размер надела в каждом конкретном случае определяют власти муниципалитета, где живёт человек. Обычно он не превышает 9-10 соток.

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