Москва, , 15:26 — REGNUM Финансовые институты России ранее в основном пользовались иностранным программным обеспечением и перейти полностью на российский аналог сегодня невозможно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе заседания палаты парламента.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому Банк России получает полномочие по согласованию планов кредитных организаций и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное применение российского программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и заявок таких организаций на согласование закупок иностранного программного обеспечения и необходимых для его использования услуг на значимых объектах КИИ.

«Сейчас установлены жёсткие планы. Около 20% пока только российского программного обеспечения на службе у финансовых институтов нашей страны. Рассчитываем, что к концу этого десятилетия перейдём полностью на российское. Такие планы. Конечно же, желательно было бы полностью на 100% перейти сегодня, но реально, объективно для этого нет условий», — сказал Аксаков.

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