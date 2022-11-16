Москва, , 15:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий самозанятым стать участниками рынка обращения органической продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас для физических лиц, не имеющих статуса ИП, то есть самозанятым представление данных, а следовательно, включение их в реестр производителей органической продукции невозможно.

Положения законопроекта направлены на устранение данных правовых пробелов, представление самозанятым, желающим пройти сертификацию органического производства, равного доступа для включения в реестр производителей органической продукции.

Законопроектом также устанавливаются дополнительные требования для юридических лиц — производителей органической продукции, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

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