Москва, 16 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий самозанятым стать участниками рынка обращения органической продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас для физических лиц, не имеющих статуса ИП, то есть самозанятым представление данных, а следовательно, включение их в реестр производителей органической продукции невозможно.

Положения законопроекта направлены на устранение данных правовых пробелов, представление самозанятым, желающим пройти сертификацию органического производства, равного доступа для включения в реестр производителей органической продукции.

Законопроектом также устанавливаются дополнительные требования для юридических лиц — производителей органической продукции, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации.