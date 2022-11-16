Джидинский район, Бурятия, 16 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Гвардии полковник Виталий Сукуев удостоен звания Героя России посмертно. Об этом рассказал глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, сообщает ИА REGNUM.

«Боевое братство» Бурятии Гвардии полковник Виталий Сукуев

Во время специальной военной операции офицер командовал 108 десантно-штурмовым полком. Погиб в ходе боёв в Херсонской области 28 сентября.

«Приказ за номером 814 от 14 ноября 2022 года. Завтра в селе Нижний Бургалтай пройдёт хурал 49 дней. Значит Виталий в следующую жизнь торжественно уходит Героем! И это для буддиста очень дорогого стоит», — отметил Аюшеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой к президенту России присвоить погибшему полковнику звание Героя обратились представители организации ветеранов «Боевое братство». По словам сослуживцев, Виталий Сукуев за 24 года службы четыре раза был представлен к «Золотой звезде».