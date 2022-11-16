Бухарест, 16 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Восемь военнослужащих румынской армии были задержаны по подозрению в массовых хищения топлива с территории крупнейшей базы ВВС страны — «Михаил Когэлничану». Об этом 16 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Victor Арест

По свидетельствам военной прокуратуры Румынии, 22 солдата и офицера обвиняются в возможной причастности к краже более 7 тонн топлива для самолетов и вертолетов сил быстрого реагирования НАТО, расположенных на «Михаил Когэлничану». Если вина задержанных лиц будет доказана, им грозит до трех лет тюремного заключения.

Ведется следствие.

Напомним, на территории Румынии базируются подразделения 10 стран западного военного блока, включая США, Италию, Испанию и Бельгию.