Пекин, , 15:23 — REGNUM Центром международной повестки должно стать развитие, для осуществления которого страны должны демонстрировать результаты, а не выкрикивать лозунги. Об этом 16 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на саммите «Большой двадцатки» (G20).

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«Мы должны поставить развитие в центр международной повестки, придать новый импульс глобальному развитию, создать глобальное партнерство в целях развития», — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что для этого страны должны делать то, что говорят, демонстрировать результаты, а не выкрикивать лозунги.

По его словам, Китай готов укреплять сотрудничество с ООН, содействовать появлению реальных результатов у инициатив глобального развития и глобальной безопасности.

Китайский лидер также заявил, что крупные страны должны подавать пример и «привносить в мир больше уверенности и силы».