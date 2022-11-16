Москва, 16 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Стоит отметить, что «Группа двадцатки» (G20) была учреждена странами большой семерки, где страны коллективного Запада являются консолидированным большинством, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

«Они фактически проводят генеральную политическую линию в отношении неугодных стран одновременно влияя на решения саммита стран «Большой двадцатки».

Данная линия поведения так же укладывается в ту риторику, которую США навязывает в ООН. Данные события также говорят о согласованности действий стран Запада в целях использования замороженных золотовалютных резервов РФ и ведении гибридной войны против России.

Следует так же отметить, что США, являясь фактическим драйвером антироссийских санкций и основным участником и бенефициаром гибридной войны против России, только с начала XX века более 40 раз вторгались в иностранные государства.

При этом стоит отметить эти страны фактически никак не угрожали безопасности США, а Америка проводила агрессивную и разрушительную политику в отношении государств, несогласных с их политикой, фактически уничтожая национальную культуру и местную экономику.

Таким образом, принятую декларацию G20 следует рассматривать исключительно как элемент гибридной войны против России теперь уже с применением рычагов связанных с международными институтами, где влияние США является доминирующим», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран «Большой двадцатки» одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии.

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