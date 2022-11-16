Москва, , 15:22 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании портала Госуслуг для обращения граждан в органы власти, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

«Граждане уже привыкли к этой опции (в рамках эксперимента — ред.), мы предлагаем законом закрепить существующую практику», — отметил в ходе выступления депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Сейчас для обращения в органы городской или государственной власти граждане вынуждены пользоваться либо электронной, либо обычной почтой.

Принятие закона упростит процедуру, граждане смогут гражданам обращаться в органы власти напрямую через портал Госуслуг из своего личного кабинета.

Кроме того, будут сокращены сроки рассмотрения обращений и улучшено качество работы.

При этом не исключается право подачи обращения в письменной форме (бумажном виде) или в форме электронного документа по электронной почте либо посредством информационных систем органов и организаций в интернете.

Закон вступит в силу с марта 2023 года.

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