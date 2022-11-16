Брюссель, 16 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Падение ракеты на территории Польши произошло не из-за преднамеренных действий, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton Йенс Столтенберг

По его словам, нет подтверждения того, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий. Предварительные данные говорят о прилёте ракет киевской ПВО, отметил Столтенберг.

Он также заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на Североатлантический альянс.