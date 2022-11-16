Оренбург, , 15:21 — REGNUM Когда силовики задержали министра архитектуры Оренбургской области Натальи Ибрагимовой, ее подчиненная сотрудница занималась уничтожением документов. Об этом стало известно 16 ноября в ходе заседания по поводу избрания меры пресечения задержанной главе минархитектуры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователь сообщил, что сотрудница министерства дома пыталась сжечь документы. Попытку пресекли во время обыска по месту жительства.

По словам следователя, сотрудница сжигала документы за 2019–2022 годы.

Следствие предполагает, что к уничтожению может быть причастна министр архитектуры.

Напомним, 16 ноября решается вопрос о мере пресечения в отношении министра архитектуры Оренбуржья Натальи Ибрагимовой. Ее обвиняют в крупном мошенничестве на 19 млн рублей. Чиновница попала под уголовное преследование после возбуждения уголовного дела против руководителя регионального Центра развития архитектурной деятельности благоустройства. По данным следствия, был установлен новый факт, ставший основанием для задержания главы минархитектуры.

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