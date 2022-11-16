Кабул, , 15:16 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Афганистане заявляет, что изменение климата непропорционально сильно влияет на женщин и девочек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Хиджаб Scoopnest.com

Читайте также: В ООН предупредили о климатическом кризисе в Афганистане

УКГВ написало в «Твиттере», что изменение климата наносит ущерб средствам к существованию, здоровью и безопасности женщин, усугубляя существующее гендерное неравенство в занятости и доходах.

Управление добавило, что женщины могут быть эффективным проводником перемен, если они участвуют в принятии экономических решений.

Ранее Организация Объединенных Наций объявила, что Афганистан является шестой страной по уязвимости к изменению климата и наименее подготовленной к этим изменениям.