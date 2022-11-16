Тамбов, , 15:14 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной Думы в преддверии Всемирного дня ребёнка навестили подшефный Дом ребёнка. Парламентарии передали подарки и высоко отметили труд сотрудников учреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин приехал с подарками в Дом ребёнка https://tambovoblduma.ru/

Депутаты навестили областной Дом ребёнка, над которым областная Дума шефствует больше десяти лет и оказывает помощь в решении различных вопросов. Визит состоялся в преддверии Всемирного дня ребёнка, который отмечается 20 ноября.

«По традиции привезли своим подопечным подарки — необходимые средства для ухода и гигиены, сладости, фрукты. Хочется порадовать малышей, скрасить их будни. На сегодняшний день в областном Доме ребёнка находится 21 малыш. Очень рад, что сейчас почти всех ребятишек забирают в семьи, что они обретают любящих родителей», — отметил на своих официальных страницах в соцсетях председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин .

Спикер подчеркнул, что в учреждении работают «потрясающие специалисты», особо выделив такие качества, как чуткость, доброту, заботу. По поручению главы Тамбовщины Максима Егорова педагогу-психологу Доме ребёнка Елене Дубенской была вручена юбилейная медаль «85 лет Тамбовской области». Она удостоена награды за высокий профессионализм и большую самоотдачу при работе с детьми с нелёгкой судьбой.

Евгений Матушкин также сообщил, что депутаты «с большим удовольствием» посмотрели театрализованное представление в исполнении детей.

«Дружба областной Думы и Дома ребёнка будет продолжаться. Обязательно навестим подшефное учреждение перед новогодними праздниками», — заверил Евгений Матушкин.

Перед Новым годом депутаты регионального парламента также передадут подарки подопечным других подшефных учреждений — Дома ветеранов, регионального отделения Ассоциации молодых инвалидов «Аппарель». Кроме того, парламентарии примут участие в акции «Дерево добра».

Отметим, что Всемирный день ребёнка провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году для привлечения внимания мирового сообщества к проблемам детей на всей планете. В этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребёнка, в 1989 году — Конвенция о правах ребёнка.

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