Тамбов, 16 ноября 2022, 15:14 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной Думы в преддверии Всемирного дня ребёнка навестили подшефный Дом ребёнка. Парламентарии передали подарки и высоко отметили труд сотрудников учреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.
Депутаты навестили областной Дом ребёнка, над которым областная Дума шефствует больше десяти лет и оказывает помощь в решении различных вопросов. Визит состоялся в преддверии Всемирного дня ребёнка, который отмечается 20 ноября.
Спикер подчеркнул, что в учреждении работают «потрясающие специалисты», особо выделив такие качества, как чуткость, доброту, заботу. По поручению главы Тамбовщины Максима Егорова педагогу-психологу Доме ребёнка Елене Дубенской была вручена юбилейная медаль «85 лет Тамбовской области». Она удостоена награды за высокий профессионализм и большую самоотдачу при работе с детьми с нелёгкой судьбой.
Евгений Матушкин также сообщил, что депутаты «с большим удовольствием» посмотрели театрализованное представление в исполнении детей.
Перед Новым годом депутаты регионального парламента также передадут подарки подопечным других подшефных учреждений — Дома ветеранов, регионального отделения Ассоциации молодых инвалидов «Аппарель». Кроме того, парламентарии примут участие в акции «Дерево добра».
Отметим, что Всемирный день ребёнка провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году для привлечения внимания мирового сообщества к проблемам детей на всей планете. В этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребёнка, в 1989 году — Конвенция о правах ребёнка.
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