Москва, 16 ноября 2022, 15:14 — REGNUM Пока вопрос обеспечения жителей недавно присоединенных к России территорий банковскими услугами, в том числе и льготной ипотекой находится на ранней стадии обсуждения. Поэтому говорить о каком-то влиянии на банковский сектор в сфере кредитования пока сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Как сообщало ИА REGNUM, льготная ипотека станет доступна для жителей недавно воссоединившихся с Россией регионов ― Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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