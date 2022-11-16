Москва, , 15:14 — REGNUM Пока вопрос обеспечения жителей недавно присоединенных к России территорий банковскими услугами, в том числе и льготной ипотекой находится на ранней стадии обсуждения. Поэтому говорить о каком-то влиянии на банковский сектор в сфере кредитования пока сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Ипотека Ooobober.ru

«Вероятно, работа банков на новых территориях будет сопряжена со значительными трудностями, учитывая сложную экономическую ситуацию в этих регионах, не до конца определенный миграционный статус многих их жителей, сохраняющиеся военные риски.

Вопрос об увеличении доступности банковских услуг должен решаться в рамках общего плана правительства РФ по развитию данных территорий.

Значительную часть рисков, вероятно, возьмет на себя государство, при этом банкам, которые будут там заниматься кредитованием, могут быть предоставлены определенные регуляторные послабления», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, льготная ипотека станет доступна для жителей недавно воссоединившихся с Россией регионов ― Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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