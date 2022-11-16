Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Евросоюза Оливер Вархели, посетив Грузию, признал прогресс республики на пути вхождения в ЕС. Об этом 16 ноября заявил журналистам мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мачта» Каха Каладзе.

Каха Каладзе Energy.gov.ge

«Думаю, было очень важно увидеть и признать тот прогресс и шаги вперед, которых добилась Грузия на европейском пути. Также было очень важно признание, что власть Грузии активно работает над выполнением плана из 12 пунктов», — сказал Каладзе.

Он отметил, что Вархели также назвал Грузию «передовой» страной в вопросе борьбы с коррупцией. Градоначальник также отметил, что «Мечта» готова выполнять все указания Брюсселя, но требование о «деполяризации» отношений властей с оппозицией невозможно выполнить без желания второй стороны.

Напомним, в июле Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Самые крупные оппозиционные партии отказались сотрудничать с властями и продолжили резкую критику руководства страны.

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