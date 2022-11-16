Столтенберг: НАТО готово перебросить в Польшу новые силы ПВО
Брюссель, 16 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Североатлантический альянс готов перебросить в Польшу дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 16 ноября сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Nato.int
Йенс Столтенберг
Он рассказал, что НАТО готова перебросить дополнительные силы ПВО в Польшу, в том числе воздушного и морского базирования.
Столтенберг отметил, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовится напасть на альянс.