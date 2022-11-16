Брюссель, 16 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Североатлантический альянс готов перебросить в Польшу дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 16 ноября сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Nato.int Йенс Столтенберг

Он рассказал, что НАТО готова перебросить дополнительные силы ПВО в Польшу, в том числе воздушного и морского базирования.

Столтенберг отметил, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовится напасть на альянс.