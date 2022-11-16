Радужный, Югра, , 15:14 — REGNUM ​В Югре женщину из города Радужного, избившую четырёхлетнюю дочь в коляске, вместе с детьми направят в учреждение для семей с кризисными ситуациями. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова.

Детская коляска

Мать с детьми разместят в центре, расположенном в Сургуте. Направлением деятельности учреждения является восстановление детско-родительских отношений в семье.

«Деятельность этого учреждения направлена на то, чтобы комфортными, гуманными и педагогическими методами показать истинную проблему семьи, изменить стиль воспитания. Семья не должна остаться наедине со своими проблемами. Сегодня такое решение принято. Детям будет предложены условия оздоровительного учреждения, а потом вместе с мамой они смогут получить специализированную помощь в этом учреждении», — цитирует Людмилу Низамову «Вестник Сургутского района».

Напомним, ранее социальные сети облетело видео, где мать избивает девочку в коляске. Женщина накидывалась на ребёнка с нецензурной бранью и кулаками, упрекая в просмотре мультиков и побеге из церкви. Жители Радужного узнали на кадрах 36-летнюю землячку, и отметили, что руку на дочь она поднимает не впервые.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о резонансном инциденте, снятом на видео.

В итоге в отношении матери из Радужного возбудили уголовное дело по обвинению в истязании и ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Меж тем глава Радужного Наталья Гулина в своём телеграм-канале попросила горожан прекратить травлю этой матери, отметив, что семьёй сейчас занимается прокуратура и отдел опеки и попечительства.

«Жители, не волнуйтесь, в рамках действующего законодательства виновница понесёт наказание. Прошу вас не опускаться до оскорблений и не устраивать публичное линчевание», — успокоила жителей Радужного Наталья Гулина.

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