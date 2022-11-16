Москва, 16 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на эффективную реализацию мероприятий по обеспечению технологической независимости и безопасности на значимых объектах организаций национального финансового рынка, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В законопроекте предлагается наделить Банк России полномочием по согласованию планов кредитных организаций и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное применение российского программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и заявок таких организаций на согласование закупок иностранного программного обеспечения и необходимых для его использования услуг на значимых объектах КИИ.

Порядок согласования указанных планов и заявок будет установлен правительством РФ по согласованию с Центробанком РФ, а контроль за соблюдением реализации указанных планов и заявок возлагается на сам регулятор.