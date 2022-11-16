Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Бабрак Акбари, шведский киноактер афганского происхождения, снявшийся в нескольких индийских фильмах вместе со звёздами индийского кино, теперь снимается в Голливуде.

Голливуд Thomas Wolf

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Акбари снялся в известных болливудских фильмах, таких как «Турбааз» и «Панипат», вместе с Санджаем Даттом, известным индийским киноактёром.

История деятельности Акбари в Болливуде восходит к его роли в фильме «Турбааз», в котором рассказывается горькая история использования детей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для совершения терактов-смертников. В этом фильме Акбари сыграл роль командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Акбари говорит, что ему предлагали небольшие роли во многих фильмах, но он всегда старался играть заметные роли.

Помимо того, что он снялся в трёх фильмах вместе с Санджаем Даттом, Джоном Абрахамом, Алией Бхатт и другими известными индийскими киноактерами.

Акбари также сыграл роль в историческом фильме «Панипат», который рассказывает о походе основателя афганского государства Ахмад Шаха Абдали (Дуррани) в Индию.

Актёр говорит, что многие фильмы, в которых он сыграл и положительные, и отрицательные роли, в основном связаны с Афганистаном и предназначены, в первую очередь, для афганских зрителей.

Как сообщает «Голос Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом), Бабрак Акбари работает в кино уже двенадцать лет. Сейчас он собирается сняться ещё в нескольких фильмах Болливуда.

Роли в Болливуде проложили ему путь в Голливуд. Недавно он снялся в голливудском фильме, рассказывающем реальную историю американского солдата в Афганистане. В этом фильме Акбари исполнил роль командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Бабрака Акбари, работа в Голливуде отличается от индийского кино. Он говорит, что многому научился в Голливуде.

Также он собирается сыграть роль в совместном проекте Болливуда и шведских кинематографистов, рассказывающем истории жизни иммигрантов в Швеции, а также в шведском фильме.