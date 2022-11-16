Брюссель, , 15:17 — REGNUM Североатлантический альянс не видит признаков того, что Россия планирует агрессию против НАТО. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 16 ноября, сообщает The Guardian.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на территории Польши 15 ноября упала ракета, выпущенная системой ПВО киевского режима, но вины Киева в этом нет. Таковы предварительные оценки. Страны альянса будут сохранять спокойствие и поддерживать контакты по польскому инциденту.

Случившееся указывает на то, что конфликт на территории б. УССР «продолжает создавать опасные ситуации».

«И у нас нет никаких признаков того, что Россия планирует наступательные военные действия против союзников по НАТО», — сказал Столтенберг.

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