Брюссель, 16 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не видит признаков того, что Россия планирует агрессию против НАТО. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 16 ноября, сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, на территории Польши 15 ноября упала ракета, выпущенная системой ПВО киевского режима, но вины Киева в этом нет. Таковы предварительные оценки. Страны альянса будут сохранять спокойствие и поддерживать контакты по польскому инциденту.

Случившееся указывает на то, что конфликт на территории б. УССР «продолжает создавать опасные ситуации».

«И у нас нет никаких признаков того, что Россия планирует наступательные военные действия против союзников по НАТО», — сказал Столтенберг.

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