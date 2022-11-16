Бали, Индонезия, , 15:08 — REGNUM Теплоход Mutiara Timur L, перевозивший сотни пассажиров, загорелся у побережья острова Бали, сообщает CNN Indonesia.

Поисково-спасательная операция в Индонезии (с) twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

На борту судна находился экипаж из 35 человек и ещё 236 пассажиров.

Сообщение об инциденте с пожаром было получено 16 ноября в 15:30 по местному времени. На данный момент идет процесс эвакуации пассажиров.

В инциденте, как сообщается, никто не пострадал.

Как ранее передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 потрясло индонезийский остров Энггано.

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