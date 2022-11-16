Уфа, , 15:26 — REGNUM Андреевский флаг торжественно подняли на подводной лодке «Уфа». Об этом 16 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Подводная лодка ВМФ России Mil.ru

Он сообщил, что субмарина, которая была спущена на воду в марте 2022 года, стала частью Военно-Морского Флота России.

«А сегодня, после всех необходимых испытаний, на ней торжественно подняли Андреевский флаг. Скоро подлодка отправится нести службу на Тихоокеанский флот», — сообщил глава региона.

Он отметил, что для Башкирии это является огромной честью.

«Не скрою, что это имеет большое значение и для меня лично. Вы знаете, что серьезную работу для того, чтобы подлодка получила имя столицы Башкирии, проделал Ульфат Мансурович Мустафин. А крестной мамой лодки стала моя супруга Карина», — сообщил глава региона.

Хабиров добавил, что у Башкирии славная морская история, добрые традиции, которые связаны с именами земляков, служивших на флоте.

Он пообещал поддерживать экипаж «Уфы».

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