Донецк, 16 ноября 2022, 15:06 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 16 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 14:40 из Дылеевки ВСУ обстреляли Калининский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
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