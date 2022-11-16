Донецк, , 15:06 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 16 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:39 (совпадает с мсе) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:40 из Дылеевки ВСУ обстреляли Калининский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

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