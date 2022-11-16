Москва, , 15:06 — REGNUM Предыдущая глобальная рецессия 2009 года была, пожалуй, самой серьезной из тех потрясений, которые испытывала мировая экономика в 1970–2010 гг., заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Экономический кризис Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С середины 2018 года опасения по поводу глобальной рецессии вернулись, поскольку мировая экономика пережила синхронное замедление, в значительной степени вызванное чрезвычайным спадом в международном обмене и производстве, связанным с усилением китайско-американского торгового конфликта.

В дальнейшем почти не наблюдалось заметных улучшений в мировой экономике. Ускорение инфляции в мире, начавшееся с 2021 года, продолжилось и в текущем году, даже в условиях замедления экономического роста, и теперь в мировой экономике возникла угроза стагфляции, как это было во время энергетического кризиса 1970-х годов.

Волатильность цен достигла экстремальных уровней, а жесткая монетарная политика стран выступает дополнительным риском, учитывая перегруженность мировой экономики заимствованиями, которая несет угрозу массовых банкротств (в корпоративном секторе продолжает снижаться цена активов и норма прибыли).

Контроль над инфляцией, который, помимо монетарной политики, можно достигать ужесточением фискальной политики, еще в большей степени будет провоцировать глобальную рецессию.

Также показательными индикаторами наступающей глобальной рецессии выступают снижение производительности труда, накопления капитала и темпов экономического роста. В частности, во многих развивающихся странах затормозились процессы индустриализации.

В свою очередь, переход ряда государств к жесткой экономии (вкупе с высокими долгами стран и их жесткой монетарной политикой), связанной с дефицитом энергоносителей, может затормозить восстановление экономики и также является признаком рецессии.

Оценки экономического роста в зарубежных странах все чаще склоняются к пессимизму. Миру еще только предстоит оценить негативные последствия растущего ценового давления, которое скажется как на макроэкономической стабильности, так и на снижении реальных доходов.

В то же время, ужесточение странами монетарной политики, похоже, достигает своих пределов, после достижения которых высок риск погружения мировой экономики в рецессию.

Несмотря на то, что долгосрочные инфляционные ожидания пока стабильны, непонятно, когда инфляция достигнет своего пика и пройдет его. Кроме того, растущий долговой кризис усиливается укреплением доллара и ослаблением валют ряда развивающихся стран, что стимулирует инфляцию в этих странах (за счет более дорогого импорта) и усиливает отток капитала из них.

В мире как никогда существует риск скатывания в самую большую рецессию со времен после Второй мировой войны, в условиях, когда все сложнее становится стабилизировать инфляцию, а надежд на предотвращение замедления роста все меньше.

При этом есть четкое понимание того, что негативные последствия стагфляции являются долгосрочными, поскольку потенциал предложения в мире существенно заторможен. Когда мы говорим о восстановлении мировой экономики, прежде всего имеется ввиду повышение финансовой и макроэкономической активности, к чему сейчас почти исчезли предпосылки.

Беспрецедентная напряженность в международной торговле и постоянный пересмотр прогнозов экономического роста заставляют задуматься о том, что худшее ждет мир лишь впереди», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала рассказала агентству на полях саммита G20 о существующем риске скатывания в рецессию «ключевых стран» мира.

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