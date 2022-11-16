Москва, 16 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Предыдущая глобальная рецессия 2009 года была, пожалуй, самой серьезной из тех потрясений, которые испытывала мировая экономика в 1970–2010 гг., заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

«С середины 2018 года опасения по поводу глобальной рецессии вернулись, поскольку мировая экономика пережила синхронное замедление, в значительной степени вызванное чрезвычайным спадом в международном обмене и производстве, связанным с усилением китайско-американского торгового конфликта.

В дальнейшем почти не наблюдалось заметных улучшений в мировой экономике. Ускорение инфляции в мире, начавшееся с 2021 года, продолжилось и в текущем году, даже в условиях замедления экономического роста, и теперь в мировой экономике возникла угроза стагфляции, как это было во время энергетического кризиса 1970-х годов.

Волатильность цен достигла экстремальных уровней, а жесткая монетарная политика стран выступает дополнительным риском, учитывая перегруженность мировой экономики заимствованиями, которая несет угрозу массовых банкротств (в корпоративном секторе продолжает снижаться цена активов и норма прибыли).

Контроль над инфляцией, который, помимо монетарной политики, можно достигать ужесточением фискальной политики, еще в большей степени будет провоцировать глобальную рецессию.

Также показательными индикаторами наступающей глобальной рецессии выступают снижение производительности труда, накопления капитала и темпов экономического роста. В частности, во многих развивающихся странах затормозились процессы индустриализации.

В свою очередь, переход ряда государств к жесткой экономии (вкупе с высокими долгами стран и их жесткой монетарной политикой), связанной с дефицитом энергоносителей, может затормозить восстановление экономики и также является признаком рецессии.

Оценки экономического роста в зарубежных странах все чаще склоняются к пессимизму. Миру еще только предстоит оценить негативные последствия растущего ценового давления, которое скажется как на макроэкономической стабильности, так и на снижении реальных доходов.

В то же время, ужесточение странами монетарной политики, похоже, достигает своих пределов, после достижения которых высок риск погружения мировой экономики в рецессию.

Несмотря на то, что долгосрочные инфляционные ожидания пока стабильны, непонятно, когда инфляция достигнет своего пика и пройдет его. Кроме того, растущий долговой кризис усиливается укреплением доллара и ослаблением валют ряда развивающихся стран, что стимулирует инфляцию в этих странах (за счет более дорогого импорта) и усиливает отток капитала из них.

В мире как никогда существует риск скатывания в самую большую рецессию со времен после Второй мировой войны, в условиях, когда все сложнее становится стабилизировать инфляцию, а надежд на предотвращение замедления роста все меньше.

При этом есть четкое понимание того, что негативные последствия стагфляции являются долгосрочными, поскольку потенциал предложения в мире существенно заторможен. Когда мы говорим о восстановлении мировой экономики, прежде всего имеется ввиду повышение финансовой и макроэкономической активности, к чему сейчас почти исчезли предпосылки.

Беспрецедентная напряженность в международной торговле и постоянный пересмотр прогнозов экономического роста заставляют задуматься о том, что худшее ждет мир лишь впереди», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала рассказала агентству на полях саммита G20 о существующем риске скатывания в рецессию «ключевых стран» мира.

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