Москва, , 15:10 — REGNUM Криворукие зенитчики киевского режима чуть не устроили Карибский кризис, отметил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что падение ракеты в Польше является результатом работы киевского ПВО.

«Предлагаем «Алмаз-Антею» взять пример с мировых автопроизводителей и отозвать все комплексы С-300, находящиеся в пользовании ВСУ. Видимо, появились неисправности от плохого хранения, обслуживания, воровства и продажи деталей в страны третьего мира», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале

Депутат считает, что это будет хорошим примером и рекламой отечественному производителю.

«А если всё в порядке с ЗРК, пусть Министерство обороны пригласит натовских инструкторов и горе-наводчиков на стажировку и повышение квалификации. Сроком на 10 и более лет. Иначе они такими темпами развяжут войну в Европе», — добавил парламентарий.

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