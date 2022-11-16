Брюссель, 16 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Инцидент на польской ферме, где упала ракета, был непреднамеренным. Об этом 16 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

По его словам, нет подтверждения тому, что случившееся в Польше стало результатом преднамеренных действий. Генеральный секретарь отметил, что НАТО не видит признаков того, что Россия планирует нападение на альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше заявили, что упавшую на ферме ракету, скорее всего, выпустили ПВО киевского режима.