Москва, 16 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала Договор между Российской Федерацией и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Стороны в соответствии с положениями договора оказывают друг другу взаимную правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Предусматривается, что такая правовая помощь также оказывается в связи с преступлениями в сфере налогообложения, таможенного дела или иных вопросов, связанных с государственными доходами.

Регламентируются требования, предъявляемые к форме и содержанию запроса о правовой помощи, правилам его исполнения, процедуре вручения документов, получения доказательств, также рассмотрены случаи отказа в оказании правовой помощи.