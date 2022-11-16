Москва, , 15:05 — REGNUM Батальонной тактической группе ВСУ не удалось совершить атаку на позиции российских войск на южнодонецком направлении, в районе населённого пункта Степное в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 ноября на брифинге.

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российские военные, рассказал он, пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в направлении Степного. В результате огневого поражения киевские боевики отброшены на исходные позиции.

ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Они лишились более 65 военнослужащих и наёмников, двух боевых машин пехоты, пяти бронеавтомобилей и трёх автомобилей.

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