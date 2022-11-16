Москва, , 15:04 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче осужденных, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас в исправительных учреждениях Гонконга содержатся 23 гражданина РФ, китайских граждан в учреждениях России содержатся 56, уточнил замглавы Минюста Андрей Логинов.

Договором предусматривается, что стороны оказывают друг другу содействие в вопросах передачи осужденных.

Предусматриваются требования, предъявляемые к составлению запроса о передаче, порядок его направления, особенности передачи, процессуальные гарантии выдаваемого лица, а также расходы, связанные с передачей. Сторона исполнения приговора несет расходы на передачу осужденного, кроме расходов, возникающих исключительно на территории стороны вынесения приговора; продолжение исполнения наказания после передачи. Сторона исполнения приговора может потребовать у осужденного возмещения всех или части расходов на его передачу.

Ратификация договора не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.

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