Оренбург, , 15:04 — REGNUM Адвокаты просят отпустить министра архитектуры Оренбуржья Наталью Ибрагимову под залог в 2 млн рублей, передает корреспондент.

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В Ленинском райсуде Оренбурга 16 ноября рассматривается ходатайство следователя полиции о мере пресечения в отношении главы министерства архитектуры. Следствие настаивает на заключении под стражу.

Адвокаты и сама Ибрагимова просят о домашнем аресте либо о внесении залога в 2 млн рублей.

Напомним, в отношении министра возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в хищении более 19 млн рублей из бюджета.

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