Тбилиси, 16 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Лидера самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию потрясло, как изменилась позиция ряда его соратников. Об этом он 14 ноября заявил журналистам.

Unm.ge Ника Мелия

«Очень грустно, когда мне приходилось полагаться на людей и я им очень доверял, будь то генсек, заместитель или несколько заместителей, руководители … костяк из четырёх — пяти людей, на которых стоит партия, и вдруг эти люди меняют свою риторику и позицию», — сказал Мелия.

Он сообщил, что соратники назвали его «диктатором», который помешал исполнить хорошие планы. Политик заявил, что позже обнародует информацию о некоторых членах партии.

Напомним, ранее Мелия согласился с требованием ряда членов ЕНД провести внеочередные выборы председателя партии. Он заявил, что также намерен в них участвовать.