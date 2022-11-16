Самара, 16 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. 2,55 млрд рублей из средств бюджета Самарской области в 2023 году планируется направить на нужды аграрно-промышленного комплекса (АПК) региона. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

УФССП по ЯО Ферма

«Расходы планируется осуществлять в рамках трех действующих госпрограмм, из которых 91% приходится на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей планируется сохранить все основные направления поддержки. На очередной финансовый год предусмотрено 41 направление, в том числе 11 — в отрасли растениеводства и 15 — в отрасли животноводства», — приводит пресс-служба слова заместителя министра — руководителя департамента экономики и бюджетной политики в аграрно-промышленном комплексе региона Рузалии Насыровой.

Сообщается, что на 2023 год законопроектом областного бюджета предусмотрено свыше 900 млн рублей на развитие животноводства, при этом большую часть из которых намерены направить на поддержку молочного скотоводства.

Отмечается, что в сфере растениеводства намерены поддержать элитное семеноводство, возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, на производство и реализацию зерновых культур.