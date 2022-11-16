Москва, , 14:58 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о новых правилах выдачи туристических виз на срок до шести месяцев, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Правительство России получает полномочие утверждать перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

Для получения визы потребуется не только подтверждение о приеме иностранного туриста организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров (как в настоящее время), но и подтверждение о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Мера направлена, прежде всего, на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, отмечают в Госдуме. В частности, на снижение числа граждан, которые направляются в страну для совершения противоправных действий, а также нелегальных мигрантов, которые ранее могли воспользоваться правом на оформление обыкновенной туристической визы посредством оформления брони в отелях.

При этом утверждение правительством перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена определенная категория визы, не является новаторским — аналогичный принцип уже реализуется в отношении единой электронной визы.

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