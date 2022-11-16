Москва, 16 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не общались по инциденту в Польше. Об этом 16 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков прокомментировал заявление минобороны ФРГ о том, что Шольц находится в контакте с Путиным по инциденту в Польше. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что лидеры России и Германии не общались, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда рассказал, что попавшая на территорию польской фермы ракеты, вероятно, была выпущена системой ПВО Киева.