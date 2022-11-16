Кито, , 15:54 — REGNUM Эквадор и США проведут 16 ноября в Кито III расширенный двусторонний политический диалог, в котором примет участие заместитель главы по политическим вопросам Государственного департамента США Виктория Нуланд. Об этом пишет Prensa Latina.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Посол США в Кито Майкл Дж. Фитцпатрик подтвердил поддержку Вашингтоном латиноамериканской страны «в области демократического управления, региональной безопасности, прав человека, управления региональной миграцией, поддержки уязвимых групп населения и борьбы с изменением климата».

Отмечается, что Нуланд встретится с президентом Эквадора Гильермо Лассо и министром иностранных дел Хуаном Карлосом Ольгином для обсуждения двусторонних приоритетов, а затем подпишет соглашение об открытом небе. Договор направлен на расширение пассажирских и грузовых рейсов между двумя странами, которое будет способствовать росту уровня путешествий и торговли.