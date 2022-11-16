Москва, 16 ноября 2022, 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.
На совещании Путина с правительством глава министерства Денис Мантуров предложил распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, их семей, а также на пенсионеров, проходивших службу в ВС России.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин 16 ноября в режиме видеоконференции проводит очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи стало обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан.