Москва, , 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На совещании Путина с правительством глава министерства Денис Мантуров предложил распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, их семей, а также на пенсионеров, проходивших службу в ВС России.

«Хорошо. Вы с Минфином прорабатывали этот вопрос, да?» — спросил Путин, получив положительный ответ главы министерства Дениса Мантурова.

«Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 16 ноября в режиме видеоконференции проводит очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи стало обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан.