Томск, 16 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Томской области суд объявил в розыск местного жителя, которого обвиняют в нападении не девочку в лифте многоквартирного дома.

City-yaroslavl.ru Лифт

Инцидент произошёл вечером 26 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил ребёнка за шею, закрыл ей рот и затащил в лифт. Девочке впоследствии потребовалась помощь психолога.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях из хулиганских побуждений в отношении несовершеннолетней девочки. Личность фигуранта была установлена.

Однако в августе и сентябре мужчина не явился в судебные заседания, в связи с чем мужчину объявили в розыск.