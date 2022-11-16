Москва, , 14:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Вашингтон и Брюссель прекратить поставлять оружие Киеву, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда мы сегодня говорим о [Киеве], ночной случай чудовищный, должен еще раз всем не только напомнить об этой ситуации, мировому сообществу, но и по-другому начинать смотреть на вопросы, происходящие на [территории б. УССР]», — отметил Володин в ходе заседания Госдумы.

«Польшу [Киев] обстрелял, но сейчас начинают пытаться как-то это объяснять. А что тут говорить, это не первый случай. И что объяснять. А до этого был румынский самолет. Было? Было! А совсем недавно, вот 11 марта, беспилотник прилетел в Хорватию с бомбой 120 килограмм. Вашингтону и Брюсселю надо прекратить поставлять оружие [Киеву]!» — заявил спикер Госдумы.

Президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что падение ракеты в Польше является результатом работы киевского ПВО.

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