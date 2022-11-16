Нью-Дели, 16 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Посол бывшего правительства Афганистана в Индии заявил на международной выставке в Дели, что будут реализованы программы для налаживания связей афганских производителей и торговцев с Индией и через Индию с миром. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

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Он добавил, что ведёт переговоры с властями Индии о координации усилий двух стран по экономической деятельности в регионе. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

На международной выставке в Дели афганские торговцы представили свежие и сухофрукты, ковры, изделия ручной работы, полудрагоценные камни и другие товары.

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Фарид Момандзай, посол Афганистана, сказал, что Индия в настоящее время импортирует 85% сухофруктов Афганистана, и что афганские торговцы участвуют в этой выставке уже 17 лет.

Выставка будет открыта для посетителей в течение пятнадцати дней.