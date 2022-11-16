Посёлок городского типа Локомотивный, Челябинская область, , 14:53 — REGNUM Ещё один житель Челябинской области погиб во время спецоперации на территории бывшей УССР. Об этом сообщили журналистам в администрации Локомотивного городского округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Мужчину звали Юрием Фирсовым. Он погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, сказали в администрации. Семье погибшего военнослужащего чиновники обещают оказать помощь и поддержку.

Челябинцу было 29 лет. 2 октября его мобилизовали и с 10-го он находился в зоне СВО. У него остались четырёхлетняя дочь и двухлетний сын.