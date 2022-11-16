Невинномысск, Ставропольский край, , 15:52 — REGNUM В городе Невинномысске Ставропольского края проведена срочная эвакуация школьников и воспитанников детских садов. Причиной стали сообщения о минировании зданий, поступившие 16 ноября в правоохранительные органы, передает корреспондент ИА REGNUM. Об эвакуации и проведении проверочных мероприятий сообщил мэр города Михаил Миненков.

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«По информации об угрозе минирования школ и детских садов, поступившей сегодня, 16 ноября, из ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, в Невинномысске проведена эвакуация детей из образовательных учреждений города», — написал Миненков в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр Невинномысска, в настоящее время идет обследование всех школ и детских садов. Правоохранительные органы устанавливают гражданина, сообщившего о минировании, и другие обстоятельства. На время проведения проверочных работ Миненков попросил жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Георгиевском округе Ставропольского края были закрыты школы и детские сады из-за поступившей информации о минировании.

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