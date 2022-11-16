Москва, , 14:53 — REGNUM Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев планируют выступить на первом этапе Кубка России в Хакасии, они восстановились после травм. Об этом 16 ноября сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко.

Александр Большунов (сс)Granada

«На сегодняшний день травма почти не беспокоит Большунова, мы провели интервальную тренировку. Скорее всего, он примет участие в первом этапе Кубка России. То же самое касается и Александра Терентьева», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Первый этап Кубка России состоится с 19 по 20 ноября в посёлке Вершина Тёи (Хакасия). В рамках соревнований пройдут спринт классическим стилем и гонка с раздельным стартом.

Напомним, Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, Терентьев — двукратным бронзовым призёром Игр.