Большунов и Терентьев выступят на первом этапе Кубка России по лыжам
Москва, 16 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев планируют выступить на первом этапе Кубка России в Хакасии, они восстановились после травм. Об этом 16 ноября сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко.
«На сегодняшний день травма почти не беспокоит Большунова, мы провели интервальную тренировку. Скорее всего, он примет участие в первом этапе Кубка России. То же самое касается и Александра Терентьева», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Первый этап Кубка России состоится с 19 по 20 ноября в посёлке Вершина Тёи (Хакасия). В рамках соревнований пройдут спринт классическим стилем и гонка с раздельным стартом.
Напомним, Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, Терентьев — двукратным бронзовым призёром Игр.